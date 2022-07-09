Bursa'da acil servislerde acemi kasap yoğunluğu - Son Dakika
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Bursa'da acil servislerde acemi kasap yoğunluğu

09.07.2022 11:00
Bursa'da acil servislerde acemi kasap yoğunluğu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisleri doldurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisleri doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bir vatandaşın ise büyükbaş kurbanın üzerine düşmesi sonucu bacağı kırıldı. - BURSA

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Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu Acemi kasaplar hastane acillerini doldurdu Acemi kasaplar hastane acillerini doldurdu Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti Bursa'da acemi kasaplar hastanelere akın etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da acil servislerde acemi kasap yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da acil servislerde acemi kasap yoğunluğu - Son Dakika
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