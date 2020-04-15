Bursa'da açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı - Son Dakika

Bursa'da açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı

6 saat önce

Bursa'da, yaz aylarında susuzluk sorunu yaşanmaması için BUSKİ ekipleri tarafından açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı.

Bursa'da açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı, System.String[]

Bursa'da, yaz aylarında susuzluk sorunu yaşanmaması için BUSKİ ekipleri tarafından açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde 18'er su kuyusu açıldı. Yaklaşık 200 metre derinlikte ulaşılan sağlık içme suyu saniyede 20 litre debiye sahip.

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle su tüketiminin yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, buna karşı muhtemel bir susuzluk sorunuyla karşılaşmamak için temiz yeraltı sularının bulunduğu Yıldırım ve Osmangazide açılması planlanan 50 kuyudan 36'sının faaliyetlerini tamamladıklarını bildirdi.

Bursa'da son 100 yılın en kurak 5. mevsimi, ve son 15 yılın en sıcak kışının yaşandığını hatırlatan Aktaş, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısından bulundu.

Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:08 Kaynak: AA

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