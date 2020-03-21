Bursa'da acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Bursa'da acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı

6 saat önce

Bursa'da göğsünden vurularak hastanenin acil kapısına bırakılan adam hayatını kaybetti.

Bursa'da acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı, System.String[]

Bursa'da göğsünden vurularak hastanenin acil kapısına bırakılan adam hayatını kaybetti. Olayı araştıran cinayet bürosu dedektifleri katil zanlısı 4 kişiyi yakalayıp adliyeye sevk etti.


Olay, geçtiğimiz hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki C.Y. arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Sonrasında silahla göğsünden vurulan genç arkadaşları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil kapısının önüne bırakıldı. Yoğun kan kaybeden C.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameraları sonucu olaya karışan dört şüpheliyi tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan Y.D. (46), E.D.(34), M.D.(48) ve İ.D.(30) isimli şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:58 Kaynak: İHA

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