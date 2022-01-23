Üye Girişi
BURSA'DA AÇILIŞA KATILAN BÜLENT ERSOY'DAN, 'ANITKABİR' AÇIKLAMASI - Son Dakika

BURSA'DA AÇILIŞA KATILAN BÜLENT ERSOY'DAN, 'ANITKABİR' AÇIKLAMASI

23.01.2022 19:55

BURSA'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak açıklama yaptı.

BURSA'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye tayin edileceği vurgusunu yapan Ersoy, mehter başını yanına çağırarak, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.

Türk Sanat Müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, açılış kurdelesini şarkıcı Altay'la birlikte kesti. Konserden çıkıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Ersoy, "Konser çok güzeldi. Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Her yerden insan seli vardı" dedi.

'GECE YATARKEN BİLE RUJ SÜRERİM'

Bir muhabirin, "Sizi her zaman şık görüyoruz. Şıklığın olmazsa olmazı diyebileceğiniz, mücevherleriniz dışında ne var?" sorusu üzerine rujsuz dışarı çıkmadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Yatarken bile mücevher takarım. Çok severim. Rujsuz hiç bir yere çıkamam. Makyaj yapmam, sadece ruj sürerim. Ten rengi de olsa rujumu hep sürerim. Gece yatarken bile sürerim" ifadelerini kullandı.

'BUNLARI DA HAKKARİ'YE SÜRECEKLER'

Bülent Ersoy, Anıtkabir'i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmesiyle ilgili de konuştu. Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye gönderileceği iddiasında bulundu. Mehter başını yanına çağıra Ersoy, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir. Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz."

Kurdele keserek güzellik merkezinin açılışını yapan Bülent Ersoy, Bursa'dan ayrıldı.

BURSA'DA AÇILIŞA KATILAN BÜLENT ERSOY'DAN, 'ANITKABİR' AÇIKLAMASI
BURSA'DA AÇILIŞA KATILAN BÜLENT ERSOY'DAN, 'ANITKABİR' AÇIKLAMASI
BURSA'DA AÇILIŞA KATILAN BÜLENT ERSOY'DAN, 'ANITKABİR' AÇIKLAMASI

YORUMLAR
500

Bülent Ersoy, Anıtkabir, Hakkari, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA AÇILIŞA KATILAN BÜLENT ERSOY'DAN, 'ANITKABİR' AÇIKLAMASI - Son Dakika


O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor         
20:04
THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti         
19:53
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
19:53 THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti
19:36 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor
19:30 Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
19:21 Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölgede heyecan yarattı
19:16 Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
19:14 Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi
19:10 İrem Derici konsere giderken mahsur kaldı
19:06 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
18:47 9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
18:36 Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 20:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: BURSA'DA AÇILIŞA KATILAN BÜLENT ERSOY'DAN, 'ANITKABİR' AÇIKLAMASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement