Bursa'da adayların sınav maratonu - Son Dakika

Bursa'da adayların sınav maratonu

BURSA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için adaylar, sınav salonlarına giriş yaptı.

BURSA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için adaylar, sınav salonlarına giriş yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aileler okul bahçelerine alınmazken, sosyal mesafe ve maske noktasında yapılan uyarılara uyulduğu görüldü.

2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için bugün adaylar 08.15'ten itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Bursa'da, kalabalıkların oluşmaması için bahçedeki adaylar, sınava girecekleri salonlara sosyal mesafeye uygun olarak alındı. Maskeli güvenlik görevlileri, adayları, sınava gireceklerin kimlik tespitlerinin ardından ateşlerini ölçerek içeri aldı. Güvenlik kontrolünden maske ve siperliği ile geçen adaylara, aynı zamanda maske ve dezenfektan da verildi.

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Bursa genelinde sınavlara ilişkin hazırlıklar yapılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında da önlemler alındı. Sınavların yapılacağı binalar hafta içerisinde dezenfekte edilirken, aileler de binaların bahçelerine alınmadı. Öğrencileri dışarıda bekleyen aileler, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık görevliler tarafından uyarılıyor.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda ilk oturum için adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da adayların sınav maratonu - Son Dakika

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