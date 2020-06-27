Bursa'da adayların sınav maratonu - Son Dakika

Bursa'da adayların sınav maratonu

Bursa'da adayların sınav maratonuBURSA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için adaylar, sınav salonlarına giriş yaptı.

Bursa'da adayların sınav maratonu

Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı

BURSA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için adaylar, sınav salonlarına giriş yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aileler okul bahçelerine alınmazken, sosyal mesafe ve maske noktasında yapılan uyarılara uyulduğu görüldü.

2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için bugün adaylar 08.15'ten itibaren sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Bursa'da, kalabalıkların oluşmaması için bahçedeki adaylar, sınava girecekleri salonlara sosyal mesafeye uygun olarak alındı. Maskeli güvenlik görevlileri, adayları, sınava gireceklerin kimlik tespitlerinin ardından ateşlerini ölçerek içeri aldı. Güvenlik kontrolünden maske ve siperliği ile geçen adaylara, aynı zamanda maske ve dezenfektan da verildi.

Bursa genelinde sınavlara ilişkin hazırlıklar yapılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında da önlemler alındı. Sınavların yapılacağı binalar hafta içerisinde dezenfekte edilirken, aileler de binaların bahçelerine alınmadı. Öğrencileri dışarıda bekleyen aileler, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık görevliler tarafından uyarılıyor.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda ilk oturum için adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan BOZBEY-Kazım BULUT/BURSA, (DHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da adayların sınav maratonu - Son Dakika

Son Dakika

18:33 Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı 18:29 Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:59 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 14:42 Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı başladı! Canlı anlatım
17:32
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
17:23
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
17:12
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da adayların sınav maratonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]