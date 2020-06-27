Bursa'da adayların sınav maratonu - Son Dakika

Bursa genelinde sınavlara ilişkin hazırlıklar yapılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında da önlemler alındı. Sınavların yapılacağı binalar hafta içerisinde dezenfekte edilirken, aileler de binaların bahçelerine alınmadı. Öğrencileri dışarıda bekleyen aileler, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık görevliler tarafından uyarılıyor.

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