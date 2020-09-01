Bursa'da adli yıl açılış töreni - Son Dakika

Bursa'da 2020-2021 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Bursa Adalet Sarayı bahçesinde Atatürk Anıtı önündeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir ve Baro Başkanı Gürkan Altun'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören sona erdi.
Törene, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Salih Şengöz, Hasan Yalçın, Mehmet Ayaz ve Hakan Demirci ile avukatlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:37 - Kaynak: AA
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