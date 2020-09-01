Bursa'da adli yıl açılış töreni - Son Dakika

Törene, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Salih Şengöz, Hasan Yalçın, Mehmet Ayaz ve Hakan Demirci ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir ve Baro Başkanı Gürkan Altun'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören sona erdi.

Bursa 'da 2020-2021 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu