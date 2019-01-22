Bursa'da Adliye Koridorlarında Kavga

Bursa
'da bir cinayet davasının görüldüğü adliyede, sanıkların ve maktulün yakınları arasında çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat
Erdal, Metin Bağcı ve Yusuf Gültekin ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma devam ederken koridorlarda tarafların yakınları arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede polis ekiplerine de saldıran taraflar, biber gazı sıkılarak dağıtıldı.
Olayın ardından biri kadın 3 kişinin ifadeleri alındı.
Öte yandan, duruşmada savunması alınan tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yusuf Gültekin'in tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Yavuzselim Mahallesi
'nde 22 Haziran 2018'de, 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat Erdal ve arkadaşlarıyla bazı vatandaşlar arasında kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan ve Z.Ş. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın taraflarından 5 zanlı tutuklanmış, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Daha sonra tutuklu sanıklardan ikisi mahkemece tahliye edilmişti.