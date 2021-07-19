Bursa'da adrenalin tutkunlarının adresi: Mihraplı Parkı Tırmanış Duvarı

Bursa'da çocukların tırmanış sporuna ilgisini artırmak ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için Mihraplı Parkı'nda kurulan tırmanış duvarı da her yaş grubunun ilgisini çekiyor.

2006 yılından itibaren sporcu yetiştiren ve aktif olarak birçok öğrenciyi olimpiyatlara hazırlayan Türkiye Spor Tırmanış Antrenörü olan Recep Gür, bu sporun 4 yaş ve üstü yada yetişkinlerde dahil yapabilecekleri bir branş ve çocuklarda motor gelişimine çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

Tırmanış sporunun 2021 yılı olimpiyat oyunlarına girdiğine dikkat çeken Gür, "Bu yüzden ülkemizde gelişmekte olan branş. Hem indoor dediğimiz salonda ve outdoor dediğimiz doğada yapılan bir spor. Bu kapsamda da bireysel yapıldığı için günümüz de yaşanan korona salgını nedeniyle alınan tedbirlerle sıkıntı olmuyor"dedi. - BURSA