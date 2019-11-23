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Bursa'da ağaca çarpan aracın sürücüsü öldü

6 saat önce

Bursa'nı Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da ağaca çarpan aracın sürücüsü öldü, System.String[]

Bursa'nı Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Tevfik Özbay (26) idaresindeki 10 ZF 338 plakalı otomobil, Göl kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından ağaca çarptı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çağrıldı, araçta sıkışan Özbay'ı itfaiye ekipleri olduğu yerden çıkarttı.

Yapılan kontrollerde Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi morga kaldırıldı.

Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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