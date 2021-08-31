Son dakika haberi: Bursa'da ağaçlık alanda yangın paniği - Son Dakika

Bursa'da ağaçlık alanda yangın paniği

BURSA - Bursa'da otoyol girişinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa Otoyolu Mudanya kavşağında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ağaçlık alanda bir anda başlayan ot yangını kısa sürede ağaçlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede bütün ağaçları sardı. Yoğun çıkan dumanlar otoyoldaki araçlarda tehlike oluştururken yerleşim yerlerine yakın olması vatandaşları korkuttu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.