Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği

16.03.2022 13:31
Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edilen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, ilçedeki bir kafede ağırlandı.

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edilen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, ilçedeki bir kafede ağırlandı.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17- 28 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye'ye gelen ve savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı sporcular, yaklaşık bir aydır ilçedeki Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde konaklıyor.

İlçe halkı, ülkelerinden, ailelerinden uzak, hüzünlü günler geçiren Ukraynalı sporcuların acısını paylaşmak ve onlara destek olmak için çabalıyor.

Türk misafirperverliğini Ukraynalı konuklardan esirgemeyen ilçedeki bir işletme, Ukraynalı sporcuları kahvaltıda ağırladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, programda yaptığı konuşmada, savaşın sona ermesini istediklerini belirtti.

Bu süreçte takımın idmanlarını bölgede yaptığı bilgisini veren Taban, "Bu arada çok güzel diyaloglar kuruldu. Arkadaşlarımız onlarla ilgileniyor. Burada Rusya veya farklı bir ülkeden de birileri olabilirdi. İnsan olmanın gereği budur. Nihayetinde kavganın kimseye faydası yok. Günü geldiğinde de ülkelerine uğurlayacağız. Onlar da eminim ki hem ülkemizin hem şehrimizin gönül elçisi olacaklar." ifadesini kullandı.

Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği
Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği

YORUMLAR
500

Engelli, Ukrayna, Milli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Zelenski, 3 başbakanla görüştü! Polonya'dan tam destek geldi
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:43:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement