Bursa'da ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı'na moral etkinliği - Son Dakika

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edilen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, ilçedeki bir kafede ağırlandı.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17- 28 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye'ye gelen ve savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Ukraynalı sporcular, yaklaşık bir aydır ilçedeki Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde konaklıyor.

İlçe halkı, ülkelerinden, ailelerinden uzak, hüzünlü günler geçiren Ukraynalı sporcuların acısını paylaşmak ve onlara destek olmak için çabalıyor.

Türk misafirperverliğini Ukraynalı konuklardan esirgemeyen ilçedeki bir işletme, Ukraynalı sporcuları kahvaltıda ağırladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, programda yaptığı konuşmada, savaşın sona ermesini istediklerini belirtti.

Bu süreçte takımın idmanlarını bölgede yaptığı bilgisini veren Taban, "Bu arada çok güzel diyaloglar kuruldu. Arkadaşlarımız onlarla ilgileniyor. Burada Rusya veya farklı bir ülkeden de birileri olabilirdi. İnsan olmanın gereği budur. Nihayetinde kavganın kimseye faydası yok. Günü geldiğinde de ülkelerine uğurlayacağız. Onlar da eminim ki hem ülkemizin hem şehrimizin gönül elçisi olacaklar." ifadesini kullandı.