Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı
BURSA - Bursa'da Uluabat Gölü'nde sahipsiz ağlara takılan Bahri Kuşu jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluabat Gölü'nde devriye atarken sahipsiz ağlara takılmış Bahri Kuşu'nu fark ettiler. Ekipler kuşu hemen kurtarıp tedavi altına aldı. Veteriner gözetiminde tedavisi tamamlanan Bahri Kuşu doğal hayata geri bırakıldı.
Kaynak: İHA
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