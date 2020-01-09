Bursa'da ağzı bantlanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bursa'da ağzı bantlanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Bursa'da ağzı bantlanarak öldürülmüş erkek cesedi bulunduBursa'nın Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu.

Bursa'da ağzı bantlanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında ağzı bantlanmış ve kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde tarlasına gitmek için yola çıkan vatandaş, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşın durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenmeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Polis, yaptığı ilk incelemelerin ardından ölen kişinin ağzının bantlandığı, kalbinden 2 kez bıçaklandığını tespit etti. Cesedin çürümeye başlamasından dolayı 2-3 gün önce öldürüldüğünü öngeren polis ekipleri, olay yerinde kan izine rastlanmamasından dolayı şahsın başka yerde öldürüldükten sonra tarlaya atıldığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bursa'da ağzı bantlanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
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