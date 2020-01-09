Bursa'da ağzı bantlı, bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da ağzı bantlı, bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bursa'da ağzı bantlı, bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

6 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında, ağzı bantlandıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Bursa'da ağzı bantlı, bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu, System.String[]

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınlarında, ağzı bantlandıktan sonra kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, öğle saatlerinde tarlasına gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada, yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin, ağzının bantlandığını ve kalbinden 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle cinayetin 2 ya da 3 gün önce işlendiğini,  olay yerinde kan bulunmamasından dolayı da kurbanın başka bir yerde öldürülüp, cesedinin bulunduğu bölgeye taşındığını belirledi. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
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