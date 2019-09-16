Son Dakika Haberleri: Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları

14 dakika önce

Bursa'da 32. Ahilik Haftası'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları, System.String[]

Bursa'da 32. Ahilik Haftası'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kentte Ahilik Haftası açılış töreni, tarihi Ulu Cami civarındaki Orhangazi Meydanı'nda yapıldı.

Vali Yakup Canbolat, mehter ve kılıç kalkan gösterisiyle başlayan törendeki konuşmasında Ahiliğin önemine değindi.

Canbolat, "13'üncü yüzyılda Türk-İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran Veli tarafından temelleri atılan ve sosyal, iktisadi, siyasi hayatımızda önemli bir yer tutan Ahilik teşkilatı, aynı zamanda Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

Canbolat ve beraberindekiler daha sonra, esnaf tarafından açılan stantları gezdi.

Canbolat, Bursa Simitçiler Odası tarafından 5 bin simit dağıtılmasına da katıldı.

Ayrıca, vatandaşlara balık ekmek ve aşure ikram edildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Ahilik Haftası, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı
Telefonla konuşmak için yüksek tepelere çıkıyorlar Evdeki çamaşır makinesinden uçan araba yapan Siirtli vatandaş Erdoğan'a seslendi Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]