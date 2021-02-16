Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı - Son Dakika

Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

16.02.2021 16:56
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, içinde 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın çatısı biriken kara dayanamayıp çöktü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, içinde 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın çatısı biriken kara dayanamayıp çöktü. Can pazarını andıran görüntülerin yaşandığı olayda vatandaşlar kuzuları kurtarmak için var gücü ile çalıştı. Göçük altında kalan kuzulardan 4'ü kurtarılamadı.

Olay saat 14: 30 sıralarında Arkaltı Caddesi Alemdar tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşat Bilgin'e ait ahşap malzemeden yapılmış ahırın çatısı üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayınca çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevreden vatandaşlar ve hayvanların sahibi olan aile koyun ve kuzuları kurtarmak için var gücü ile çalıştı. Bir yandan göçen çatıdaki karlar temizlenirken, bir yandan da boşluklardan ahıra giren vatandaşlar kuzu ve koyunları kurtarmaya çalıştı. 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, yaklaşık yarım saat süren çalışmalardan sonra boşaltılabildi.

Büyük gayretler neticesinde göçük altından çıkartılan kuzulardan 4'ü kurtarılamadı. Ahırdan tahliye edilen hayvanlar başka bir ahıra taşındı. Ahır ise kepçe yardımı ile yıkıldı. - BURSA

Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

Orhangazi, Bursa, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi Evinde ölü bulunan Doğan Cüceloğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! Bu akşam bir yayına konuk olacakmış HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlattı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Artık maske takmayanlar cezadan kaçamayacak Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı
Bakan Akar, 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliğini açıkladı Bakan Akar, 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliğini açıkladı         
16:48
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi         
16:24
Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu         
16:02
Hulusi Akar'ın TBMM'deki Gara bilgilendirmesi HDP'li vekilleri şekilden şekle soktu Hulusi Akar'ın TBMM'deki Gara bilgilendirmesi HDP'li vekilleri şekilden şekle soktu         
15:44
Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 3 gün önce Belek'te kampa girecek Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 3 gün önce Belek'te kampa girecek         
15:33
Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi         
14:40
Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti         
14:35
Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi Kazada kulağı kopan sürücü, aracını bırakmak istemedi! Ambulansa binmemek için direndi         
14:09
Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı         
13:20
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor Kızı ve damadı ölü bulunan acılı baba son görüşmelerini anlattı: Hiç böyle bir durum yoktu, aklım almıyor         
12:24
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen 'Fırıldak Mustafa' lakaplı Mustafa Erden 7 yıldır kayıp Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen 'Fırıldak Mustafa' lakaplı Mustafa Erden 7 yıldır kayıp         
10:48
Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz Van'ın Gevaş ilçesindeki aşı çalışmasıyla Hollanda'da bir kanala haber olan doktor konuştu: Çok mutluyuz         
09:58
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 17:05:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei