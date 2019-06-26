Bursa'da ahır yangını
37 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahırda çıkan yangın nedeniyle 4 kişi dumandan etkilendi, 8 koyun telef oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:32 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde bir ahırda çıkan yangın nedeniyle 4 kişi dumandan etkilendi, 8 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, kırsal Hamamlı Mahallesi'nde Arif Kardaş'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, 8 koyunun telef olmasına yol açtı. Ahırda bulunan motosiklet ve tarım aracı da kullanılamaz hale geldi.
10 koyunun yaralı kurtarıldığı yangını söndürmeye çalışan ev sahibi Arif Kardaş (50) ile çocukları Şeval (9), Merve (12) ve Elif Kardaş (15) ise dumandan etkilendi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada!
Gemlik Kaymakamı'nın kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa öldü
Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu
İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı