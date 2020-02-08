Bursa'da ahlak operasyonunda 73 bin 500 TL ceza yazıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ahlak operasyonunda 73 bin 500 TL ceza yazıldı - Son Dakika

Bursa'da ahlak operasyonunda 73 bin 500 TL ceza yazıldı

6 saat önce

Bursa'da yapılan ahlak operasyonunda 73 bin 500 Türk Lirası ceza yağdı.

Bursa'da ahlak operasyonunda 73 bin 500 TL ceza yazıldı, System.String[]

Bursa'da yapılan ahlak operasyonunda 73 bin 500 Türk Lirası ceza yağdı.


Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince yapılan uygulamalar sonucunda, Yıldırım ve Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı umuma açık iş yerine yapılan 4 şok baskında iş yerinde bulunan ve bir kısmının il dışından geldiği tespit edilen şahıslardan birçoğunun çıkar amaçlı kumar oynadığı tespit edildi. Aramalarda ise, 2 adet tombala makinası, 2 adet karton tombala levhası, 180 tombala topu, 264 adet tombala kartı, 522 adet farklı çeşitlerde oyun kartına el konuldu.


Ayrıca 8 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, 60 şahsa toplam 73 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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