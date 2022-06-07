Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli köyünde meydana geldi. İsmail Acar 'a ait olduğu öğrenilen ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Uzun zamandır kullanılmayan ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

İsmail Acar, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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