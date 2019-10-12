Son Dakika Haberleri: Bursa'da ahşap ev yandı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da ahşap ev yandı: 2 yaralı

Bursa'da ahşap ev yandı: 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'da, dağ köyündeki bir ahşap evde, elektrik kontağından çıkan yangında anne ile kızı yaralandı.

Bursa'da ahşap ev yandı: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'da, dağ köyündeki bir ahşap evde, elektrik kontağından çıkan yangında anne ile kızı yaralandı.

İznik ilçesine bağlı Elmalı köyünde, Asiye (46) ile kızı Emine Kahraman'ın (26) bulunduğu ahşap dağ evinde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ahşap evi sardı.

Alevlere müdahale etmek isterken kıyafetleri tutuşan Emine Kahraman, ağır yaralandı. Kızına yardım etmek isteyen anne de hafif yaralandı. Anne ile kızı, komşuların yardımıyla evden çıkartıldı.

Acil servis ekiplerinin müdahale ettiği Emine Kahraman, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun büyük kısmında üçüncü derece yanık oluştuğu belirlenen genç kadın, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İznik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, iki katlı evin alt katı kullanılamaz hale geldi.

Üniversiteden bu yıl mezun olduğu öğrenilen Emine Kahraman'ın Gemlik ilçesinde yaşadığı, hafta sonu tatili için Elmalı köyünde yaşayan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Emine Kahraman, Bursa, İznik, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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