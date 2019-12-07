Bursa'da ahşap fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 22. Mobilya Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Bu arada fabrikada mahsur kalan iki köpek de ekiplerce kurtarıldı.

Olayda fabrikada geniş çaplı hasar meydana geldi.