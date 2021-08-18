Bursa'da ahududu hasadı başladı

Kestel ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ tarafından yürütülen proje kapsamında üreticiyle buluşturulan ahududu, hasat edilmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kozluören Mahallesi'nde Tarım AŞ'nin "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde bu yıl çiftçiye dağıttığı ahududu fidanları hasat aşamasına geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hasat töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın bereketli bir şehir olduğunu belirtti.

Aktaş, Bursa'nın tarımda ciddi bir potansiyeli barındırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ahududu ve yaban mersini başta olmak üzere birçok ürünle alakalı çok ciddi mesafeler alıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ciddi bir hayat var. Bizim dört elle bu konuya sarılmamız lazım. Elimizde bir altın var, bu altına hep beraber sahip çıkmalıyız. Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyoruz; bizim bu konuda hedeflerimiz, çalışmalarımız var. Çok daha iyilerine imza atacağız ve inşallah rakamlarımız itibarıyla tarımda hak ettiğimiz yere en kısa zamanda ulaşacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Türkiye'deki 5 bin 445 tonluk ahududu üretiminin 5 bin 323 tonunun Bursa'dan karşılandığını aktardı.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, dalından ahududu topladı.