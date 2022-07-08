Bursa'da ahududu üreticileri bu yıl verimden memnun

Türkiye'nin ahududu üretiminin tamamına yakınının gerçekleştirildiği Bursa'da verimli başlayan hasat, üreticiyi sevindirdi.

Haziran sonunda olgunlaşan ve dönüm başına ortalama 1 ton verim alınan ahududunun hasadına başlandı. Ahududu toplamaya sabah erken saatlerde giden çiftçilerin ürünleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifine getirilerek soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.

Meyve suyu, reçel, ilaç fabrikaları ve pastaneler tarafından tercih edilen ahudududa, bu yıl yaklaşık 210 bin kilogram üretim bekleniyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Kestel ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necati Güleç, AA muhabirine, Alaçam'da ahududu üretimine 1990'da başladığını ve o zamandan beri üretimin devam ettiğini anlattı.

Geçen yıl yaklaşık 150 bin kilogram ürün alındığını aktaran Güleç, "Bu yıl itibarıyla geçen yılki rakamlara göre rekoltede yüzde 38'lik ürün artışı var. Geçen yıl ve bu sene fiyatlar çok güzel. Üretici için çok güzel ama tüketici için 'güzel' diyemem çünkü yüksek bir rakam. Geçen yıl 28 liraydı, bu sene 85 lira." ifadelerini kullandı.

Güleç, kooperatifin ürünü her gün çiftçiden aldığını belirterek, "Saat 16.00'da kantar açılır. Üretici topladığı ahududuları traktörlerle getirir. Biz onları tartarız ve kamyona veririz. Kamyon hemen soğuk hava deposuna götürür, şoklanır. Saat 20.00-20.30'a kadar devam eder. Her gün böyledir. Sezon başladığında haziranın 19'uydu, temmuz sonuna kadar ahududu devam eder." diye konuştu.

"Her gün 2 milyonun üzerinde ahududu koparılıyor"

Gübre fiyatlarındaki artışın meyvenin fiyatını da etkilediğini vurgulayan Güleç, şunları söyledi:

"Geçen sene 200 liraya aldığımız gübreyi bu sene 635 liraya aldık. Dolayısıyla bu ahududunun fiyatının artmasına neden oldu. Biraz serin bölgedeyiz ama sıcakta bahçede çalışmak hiç kolay bir şey değil. Ahududunun tanesi 3 gram civarında. Gecede yaklaşık 8 ton civarında ahududu gönderiyoruz. 2 milyonun üzerinde ahududu koparılıyor, Alaçam'da. Hiç kolay bir şey değil."

Alaçam Mahallesi'nde ahududu yetiştiren Fatih Güleç de bu sene yağmurlardan dolayı hasadın biraz geç başladığını söyledi.

Mahsulün güzel olduğunu belirten Güleç, "Verim güzel, fiyat zaten hepsinden güzel. Tahmini ağustosun 10'una kadar bu hasat devam eder. Diğer bahçelerim de ortalama 10 yıllık. Benimkilerin cinsi eski, 'büyük' dediğimiz cins ama diğer bahçemde polka ve yediveren var." diye konuştu.

Güleç, geçen sene 6 bin 300 kilogram hasat yaptığını, bu yıl 7 bin kilogram beklentisi olduğunu ifade etti.

Köylerinde yetiştirilen ahududunun geçim kaynağı olduğunu aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Daha önceden çilek vardı. Çilek bitti, ahududu başladı. Köy zaten 'yalancı cennet' gibi bir köy. Rakımı yüksek, havası ve suyu güzel. Geçen yıl ahududunun kilosunu 28'den verdik. Bu sene kilosunu 85'ten satıyoruz. Meyve suyu fabrikalarına, reçel fabrikasına, ilaç fabrikalarına, pastanelere gönderiyoruz. Biz burada kooperatife verdiğimiz için firmalar geliyor burada köy meydanından alıyorlar mahsulü gidiyor."

Hasada sabah erken saatlerde başladıklarını belirten Güleç, "Ortalama sabah 07.00'de başlıyoruz. Öğlen bir saat falan molamız var. Akşam 19.30-20.00'de de bırakıyoruz. Ücretli işçilerimiz de geliyor. Onlarla birlikte akşama kadar devam ediyoruz. Ahududuyu 2 gün ara verip, üçüncü gün toplamamız gerekir. Topladığımız mahsul de güneş görmeyecek. Gölge yerde akşama kadar muhafaza etmek zorundayız. Yoksa akşama hepsi rengini değiştirir, çürür." ifadelerini kullandı.