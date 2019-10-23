Bursa'da 'Ailenizin güvenliği sizin elinizde' projesi

Socar Türkiye'nin iştiraki Bursagaz, 'Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası'nda yeni dönemi başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursagaz tarafından yürütülen 'Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası'nın yeni döneminde doğalgaz kullanımında üç noktaya dikkat çekilerek; havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması, cihaz ve baca bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve Bursagaz'ın onayı olmaksızın tesisata müdahale edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin daha sağlıklı ve temiz olması, doğalgazda can ve mal kayıplarının önüne geçmek için Bursagaz ile birlikte gerçekleştirdiği 'Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' isimli kampanyanın startı bu yıl da verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı kampanya tanıtım toplantısında, Aralık ayında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (Bursa BTM) başlatılması planlanan ve çocukları 'güvenli doğalgaz kullanımı konusunda' bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Deneyerek Öğreniyorum' projesinin lansmanı da yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliği periyodik olarak Bursagaz ile birlikte sonbahar aylarında başlattıklarını belirterek, hedeflerinin tüketicileri bilinçlendirmek, çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. 'Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' sloganıyla Mart 2020'ye kadar yürütülecek kampanya süresince şehrin yerel otoritelerinin de kendileriyle birlikte hareket edeceğini ifade eden Başkan Aktaş, Aile, işletme ve çocuklara doğalgaz kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken notları, basın-sms-kişiye özel mektuplar-ilan ve bilgilendirme bültenleri gibi pek çok yöntemle ulaştırma çabasında olacağızö dedi.

FAZLA KAMPANYA, TEMİZ ÇEVRE

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da 'çevreci yakıt olan' doğalgazın yaygınlaşmasını Büyükşehir Belediyesi olarak önemsediklerini ifade etti. Bu nedenle her fırsatta Bursagaz ile birlikte farklı kampanyalar yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, Bunlardan birisi, 'Bursa'da hava kirliliğini önlemek amacıyla' dar gelirli 2 bin ailenin evine ücretsiz olarak doğalgaz tesisatının çekilmesidir. Bir diğeri ise 'doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak hedefi ile yürütülen' tesisat dönüşüm projesidir. 'Mavi bir gökyüzü, yeşil bir Bursa için doğal gaza geçin' sloganıyla şehrin tamamını doğalgazla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu proje ile vatandaşlarımıza, yetkili iç tesisat firmaları tarafından 'düşük tesisat dönüşüm maliyetlerinden yararlanma' fırsatı sunuldu. Benzer kampanyalar ile birçok hemşerimizi doğalgaz ile buluşturmuş olduk. Bursamız için yararlı projelere devam edeceğizö diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK, ARALIK'TA BURSA BTM'DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek 'Deneyerek Öğreniyorum' projesine de değindi. Çocuklara daha güvenli doğalgaz kullanmayı öğretecek projenin Aralık ayında Bursa BTM'de start alacağını açıklayan Başkan Aktaş, Çocukları birer gönüllü-güvenli doğalgaz elçisi haline getirecek proje, Türkiye'de bir ilk. 150 binden fazla kişiye 'deneyerek öğrenme fırsatını' verecek çalışmayı planlayan Bursagaz yetkililerine Bursalılar adına teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

BURSAGAZ'DA YEN İBİR DÖNEM BAŞLADI

'Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası'nın tanıtım toplantısında konuşan Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli de Türkiye'nin doğalgaz dağıtım alanındaki en büyük üçüncü şirket olduklarını anımsatarak, abone sayılarının 1 milyonu aştığını söyledi. Çermikli, Haziran 2019 itibarıyla Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin çatısı altında faaliyetlerine başlayan Bursagaz'da yeni bir dönem başladı. Bu dev grubun doğalgazın üretim, iletim ve dağıtım alanındakibüyük tecrübesi, bundan sonra attığımız her adımda kendini gösterecek, farkımızı ortaya koyacakö diye konuştu.

YILDA 300 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bursagaz olarak sürdürülebilir ve güvenli gaz arzı sağlama hedefi ile çalışırken tüketicileri doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirmeyi de çok önemsediklerini kaydeden Çermikli, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürdüğümüz kampanyanın yeni dönemi için yine bir aradayız. 'Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' sloganıyla düzenlediğimiz bu kampanyamızı, kentimizin değerli kurum ve kuruluşlarının desteğiyle sürdürüyoruz. Bu yıl kampanya çerçevesinde Türkiye'de doğalgaz sektöründe ilk olacak yeni bir projeyi devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aralık ayında hayata geçirmeyi planladığımız 'Deneyerek Öğreniyoruz' projesi ile evlerde doğalgazın kullanıldığı alanları içeren bir maket hazırlıyoruz. Böylece çocuklar, doğalgazın güvenli şekilde kullanımını deneyerek öğrenme fırsatı bulacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde kurulumu devam eden bu maket için, 150 bini 4-18 yaş arası çocuklar ve gençler olmak üzere yılda ortalama 300 bin ziyaretçi bekliyoruz. Daha önce okullarda yaptığımız eğitimlerle her yıl 5 bine yakın öğrenciye ulaşan kampanyamızın, bu proje ile erişeceği öğrenci sayısı da ortalama 30 katına çıkacak. Bu sayede çocuklarımız evlerinde birer güvenli doğalgaz elçisi olacakö dedi.