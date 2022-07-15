Bursa'da akılalmaz olay... Ailesine kızdı, elindeki bıçakla kendini odaya kilitledi
BURSA - Bursa'da ailesine kızan adam elindeki bıçakla kendini odaya kilitledi. Polis ekiplerinin 1 saatlik çabası sonu ikna edilerek etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler mahallesi Kocalar sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışma yaşayan 40 yaşındaki A.M. bıçakla kendisini evin bir odasında kilitledi. Sesi duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk başta ikna edilemeyen adam için müzakereci ekipler sevk edildi. Bir saatlik ikna çabaları sonucu adam elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi.
Şüpheli A.M. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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