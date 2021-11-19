Bursa'da ailesine şiddet uygulayan şüpheli polise bıçakla saldırdı - Son Dakika

Bursa'da, aile bireylerine şiddet ihbarına giden polise bıçakla saldırdığı iddia edilen şüpheli bacağından vuruldu.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta bir kişinin ailesine şiddet uyguladığı yönünde ihbar aldı.
Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, şüpheli H.K'yi gözaltına almak istedi. Ekiplere direnerek bıçakla saldırdığı iddia edilen H.K'ye, tabancayla bacağından vurularak müdahale edildi.
Yaralanan H.K, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan zanlının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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