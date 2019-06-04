Bursa
'da AK Parti
teşkilatı bayramlaştı
AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma programına katılan eski İçişleri Bakanı
ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala
, "Türkiye
bir zihniyet ile mücadele ediyor. Kişilerle bizim alıp veremediğimiz yok. Bazen doğru yerde yanlış kişiler olabilir. Ancak doğru adam asla yanlış yerde bulunmaz" dedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene Eski Başbakan Yardımcısı
, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman
, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve partililer katıldı. Törende konuşma yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bayramların küslerin barıştığı, kardeşliğin pekiştiği, akrabalar ve komşular arası hoşgörünün artarak devam ettiği zamanlar olduğunu belirterek, "Birileri her ne kadar bu kardeşliği bozmak istese de, biz her zaman birlik ve beraberliğin tarafında yer almaya devam edeceğiz. 82 milyonun her ferdini Türkiye'nin ortak noktasında buluşturmanın mücadelesini AK Parti teşkilatları olarak vereceğiz. Bunun için teşkilat mensuplarıyla selamı yaygınlaştırıp, muhabbeti güçlendireceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin üzerine titremeye devam edeceğiz. Türkiye olarak ileri adımlar ataya devam ederken, bir taraftan da tek devlet, tek bayrak, tek millet şiarımızı da tekrarlamaya devam edeceğiz" dedi.
'İSTANBUL SEÇİMLERİNE FEDAKARLIK GÖSTEREREK GAYRET ETMEMİZ GEREKİYOR'
23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul
seçimleri ile ilgili olarak partililerden fedakarlık yapmaları konusunda ricada bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "İstanbul bizim için çok önemli. Bizim medeniyetimizin dinamiklerinden bir tanesi. İstanbul seçimleri teşkilatlarımız olarak milletvekili arkadaşlarımızla bakanlarımızla, merkez teşkilatındaki genel başkan yardımcılarımızla çok yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Bu çerçevede biz teşkilat mensupları olarak İstanbul'a ulaşmadan da bulunduğumuz yerde yapabileceğimiz çok kıymetli çalışmalar var. Çok kıymetli değerler var. Bu bakımdan sizleri bunları yapmaktan içtinap etmemenizi, bu noktada fedakarlık göstererek gidebildiklerinize giderek, gidemediklerinize de telefonla ulaşarak bir selam vererek, bir hatır sorarak ulaşmanızı özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.
'TÜRKİYE BÜYÜK MEYDAN OKUMALARLA KARŞI KARŞIYADIR'
Hakan Çavuşoğlu'nun ardından konuşma yapan İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, "Türkiye bir zihniyet ile mücadele ediyor. Kişilerle bizim alıp veremediğimiz yok. Bazen doğru yerde yanlış kişiler olabilir. Ancak doğru adam asla yanlış yerde bulunmaz. 1994'ten bu yana İstanbul'u 2002'den bu yana Türkiye'yi dünyaya örnek olacak biçimde yöneten AK Parti'nin tekrar yönetmesi için herkesin seferber olması gerekiyor. Türkiye büyük meydan okumalarla karşı karşıyadır. Allah'a şükür bu meydan okumalara karşı üretecek cevabı bu parti üretmektedir. Bugüne kadar önümüze çıkarılan bütün problemleri bütün krizleri sorunları çözerek yolumuza devam ettik. Bundan sonra da çözerek yolumuza devam edeceğiz. Başarıyı yönetmek bazen krizleri ve problemleri yönetmekten daha zordur. Onun için hiçbir zaman rahata erdik cümlesini kullanmamalıyız. Milleti daha fazla nasıl rahat ettirmenin gayretinde olmalıyız" dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri törene katılan herkes ile tek tek bayramlaştı.