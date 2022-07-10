BURSA'DA AK PARTİ TEŞKİLATI BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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BURSA'DA AK PARTİ TEŞKİLATI BAYRAMLAŞTI

10.07.2022 19:31

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı olarak taş üstüne taş koyabilme amacıyla çalışıyoruz.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı olarak taş üstüne taş koyabilme amacıyla çalışıyoruz. Yerel yöneticiler olarak şehrimize değer katabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu psikolojiyle yolumuza devam ediyoruz. Bunları ısrarla görmezden gelen, hiçbir projeleri olmadan ve alternatif ortaya koymadan iftira atan bir kesim de var. Ancak necip milletimizin bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle bunları değerlendireceğine inanıyorum dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, MHP İl Başkanvekili Cemal Ersoy, İlçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları, Gençlik Kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının dinlenmesiyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların Kurban Bayramı'nı kutladı. Tüm dünyanın ve buna paralel olarak Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Alinur Aktaş, bütün dünyanın enflasyonla, enerji dar boğazıyla, enerjideki fiyat artışlarıyla mücadele ettiğini belirtti. 2 yıl süren pandeminin etkilerinin de hala etkisini gösterdiğini ifade eden Aktaş, 'Allah'a hamdolsun Türkiye dünkü Türkiye değil. Çok güçlü bir liderimiz var. Cumhur İttifakı olarak taş üstüne taş koyabilme amacıyla çalışıyoruz. Yerel yöneticiler olarak şehrimize değer katabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu psikolojiyle yolumuza devam ediyoruz. Bunları ısrarla görmezden gelen, hiçbir projeleri olmadan ve alternatif ortaya koymadan iftira atan bir kesim de var. Ancak necip milletimizin bir kuyumcu terazisi hassasiyetiyle bunları değerlendireceğine inanıyorum dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarının süreceğini söyleyen Aktaş, '17 ilçemizin tamamını kapsayan önemli yatırımları, Ankara'dan ve Bursa'dan tüm kademelerimizle takip ediyoruz. Başkaları konuşmaya devam etsin. Bizler işimize odaklanacağız. Zor süreci güçlü Türkiye olarak geride bırakacağımıza inanıyorum. Her zamankinden çok daha fazla çalışmalıyız ve daha fazla sahada olmalıyız. Dedikodulara ve iftiralara kulaklarımızı kapatarak hassasiyetle sonuna kadar çalışmalıyız. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve törende söz alan Bursa Milletvekilleri, Devlet Eski Bakanı Faruk Çelik, eski dönem il başkanları ve milletvekilleri de konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından partililer sırayla protokolle bayramlaştı.

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Kaynak: DHA

AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

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