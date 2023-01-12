Bursa'da akılalmaz kaza: Tıra çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü - Son Dakika
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Bursa'da akılalmaz kaza: Tıra çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü

12.01.2023 11:25

Bursa'da akılalmaz kaza: Tıra çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü Bursa'da park halindeki tıra çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa'da akılalmaz kaza: Tıra çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü

BURSA - Bursa'da park halindeki tıra çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa Çevre Otoyolu Kestel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. İdaresindeki 17 YR 284 plakalı tır, otoyolda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridine park etti. Arkasından gelen M.V.Y. idaresindeki 34 DUK 171 otomobil ise TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, tırın dorsesinin altına girerken sürücüsü M.V.Y. feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.V.Y.'ye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

M.V.Y'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken tır sürücüsü E.B. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da akılalmaz kaza: Tıra çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da akılalmaz kaza: Tıra çarpan otomobil, dorsenin altına girdi: 1 ölü - Son Dakika
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