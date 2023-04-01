Bursa'da akılalmaz olay: Kız çocuğu ve annesi arka arkaya intihar etti - Son Dakika
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Bursa'da akılalmaz olay: Kız çocuğu ve annesi arka arkaya intihar etti

01.04.2023 17:51
Bursa'da akılalmaz olay: Kız çocuğu ve annesi arka arkaya intihar etti

Bursa'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 14 yaşındaki çocuk ve 43 yaşındaki annesi, oturdukları apartmanın balkonundan arka arkaya atlayarak intihar etti.

Bursa'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 14 yaşındaki çocuk ve 43 yaşındaki annesi, oturdukları apartmanın balkonundan arka arkaya atlayarak intihar etti.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi merkez Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan S.M. (43), 3 çocuğundan biri olan N.N.M.'yi (14) bir süredir psikolojik tedaviye görüyordu. Anne, öğle saatlerinde evde kahvaltı hazırlayıp, kızı N.N.M.'yi çağırmak için dubleks evin üst katına çıktı. O sırada balkonda bulunan N.N.M., kendisini aniden balkondan boşluğa bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşayan anne S.M., yerde hareketsiz yatan kızını görünce kendisini kaybetti. S.M. de kızının arkasından aynı balkondan kendisini aşağı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Mustafakemalpaşa, Yıldırım, İntihar, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da akılalmaz olay: Kız çocuğu ve annesi arka arkaya intihar etti - Son Dakika


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