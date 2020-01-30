Bursa'da akıllı kavşakla 17 milyon lira tasarruf - Son Dakika

Bursa'da akıllı kavşak uygulamaları sayesinde kavşaklarda bekleme sürelerinin kısalmasıyla bir yılda 17 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlandığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan trafik acil eylem planı kapsamında ilk olarak kavşaklar ele alındı.

Kentte trafik yoğunluğu olan 18 kavşakta ortada bulunan adalar kaldırılarak araçların bekleme alanları genişletildi ve trafiğin daha seri akması sağlandı.

Düzenlemenin öncesi ve sonrasında yapılan ölçümlerle, hem yakıttan tasarruf sağlandığı hem de karbondioksit salınımının azaltıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin hızlı büyümesinden kaynaklanan ulaşım sorunlarının yaşandığını hatırlattı.

Özellikle ilçe girişlerindeki kavşakların trafiği olumsuz etkilediğini kaydeden Aktaş, "Yaptığımız çalışmalarla kavşaktaki zaman aralıklarını kısaltıyoruz. Böylelikle sadece zaman tasarrufu değil yakıt tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Hesaplamalarımıza göre son bir yıl içinde yaklaşık 17 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlandı." ifadelerini kullandı.

Aktaş, raylı sistem sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla toplu taşımaya ilginin artacağını ve trafikteki rahatlamanın hissedilir olacağını da sözlerine ekledi.