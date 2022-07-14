Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı

14.07.2022 14:49

Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı Bursa'da husumetli aynı ailenin fertleri arasından çıkan kavgada silahlar konuştu.

Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA - Bursa'da husumetli aynı ailenin fertleri arasından çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahtan çıkan kurşunlar 1'i ağır 3 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce çocukların kavgası sonucu husumet oluşan aynı ailenin fertleri bugün yeniden denk gelince tartışmaya başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen 4 şahıs kiralık otomobille geldikleri evin önünde bulunan akrabaları, L.İ., F.İ. ve Ü.İ.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınırken, ekipler kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı. Diğer yandan ikinci bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

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Son dakika 3. sayfa: Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: Adana'da akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da akrabalar arası husumette kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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