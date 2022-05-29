Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29.05.2022 06:08
Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gemlik'te akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Gemlik'te akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan Fatih Tolar ve Ahmet Tolar, Mustafa Tolar ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişilerin yine akrabası olan Erol Tolar (40), şahısların arasına girerek kavgayı sonlandırmak istedi.

Bu sırada Mustafa Tolar, yanında bulunan tornavida ile diğer kişileri vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erol Tolar, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Mustafa Tolar, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Fatih, Güncel, Son Dakika

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