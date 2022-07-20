Tartışmanın ardından bir kişi yanında getirdiği tüfekle Fatma Ö'ye ateş etti. Daha sonra çıkan arbedede Fatma Ö'nün oğlu Taner Ö. satırla ve gelini Esma Ö. darbedilerek yaralandı.

İddiaya göre, Çukurköy Mahallesi 1. Ayok Sokak'ta, aralarında daha önceden miras meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Akrabalar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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