Bursa'da akülü aracı çalınan engelliye yenisi hediye edildi - Son Dakika
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Bursa'da akülü aracı çalınan engelliye yenisi hediye edildi

01.04.2022 10:13
Bursa'da akülü aracı çalınan engelliye yenisi hediye edildi

Bursa'da, akülü engelli aracı çalınan serebral palsi hastasına, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın girişimiyle yenisi hediye edildi.

Bursa'da, akülü engelli aracı çalınan serebral palsi hastasına, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın girişimiyle yenisi hediye edildi.

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında annesi Şükran Yıldız ile ikamet eden 33 yaşındaki Burcu Yıldız'ın akülü aracı yaklaşık 3 hafta önce binanın girişinden çalındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu araç, kullanılamaz halde bulundu.

Olayın ardından Aslan'ın girişimleriyle harekete geçen iş insanı Zeki Türkeş, Yıldız'a yeni bir akülü araç satın aldı.

Yıldız'ın yaşadığı eve giden Asayiş Şube Müdürü Lütfü Zileli ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, yeni aracı ona takdim etti.

Akülü aracına kavuşan Yıldız, büyük sevinç yaşadı.

Anne Şükran Yıldız, ilgileri nedeniyle Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve iş insanı Zeki Türkeş'e teşekkürlerini iletti.

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Tacettin Aslan, Osmangazi, Engelli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da akülü aracı çalınan engelliye yenisi hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da akülü aracı çalınan engelliye yenisi hediye edildi - Son Dakika
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