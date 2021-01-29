Bursa'da akülü motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da akülü motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

29.01.2021 21:03
Bursa'da akülü motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akülü motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akülü motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

O.A. idaresindeki 16 F 6813 plakalı kamyonet, İnegöl-Alanyurt yolunda, Cahit Ç'nin kullandığı, engellilere göre düzenlenmiş üç tekerlekli akülü motosikletle çarpıştı.

Kazada, engelli sürücünün eşi Gülizar Ç. hayatını kaybetti, yaralanan Cahit Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da akülü motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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