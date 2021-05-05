Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu - Son Dakika

Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu

05.05.2021 16:53

Bursa'da, akut karaciğer yetmezliği tanısı konulan Suriye uyruklu ailenin bebeğine karaciğer nakli için Suriye'de yaşayan üvey annesi Türkiye'ye getirilerek organ nakli gerçekleştirildi.

Bursa'da, akut karaciğer yetmezliği tanısı konulan Suriye uyruklu ailenin bebeğine karaciğer nakli için Suriye'de yaşayan üvey annesi Türkiye'ye getirilerek organ nakli gerçekleştirildi.

Suriye uyruklu baba Saleh El Ceddu ile anne Nadima Al Jadou'nun 1 yaşındaki oğulları Tamer Al Jadou'ya 6 ay önce akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine başlanan bebeğe yapılan tetkiklerin sonucunda karaciğer nakline karar verildi. Tamer'in annesiyle kan grubu uyuşmadı, babası ise obez olduğu için oğluna karaciğerinin bir parçasını veremedi.

Türk vatandaşı olmayanlara kadavradan organ nakli yapılamadığından, çocuğun ailesi nakil için akrabalarını araştırmaya başladı. Ailenin aklına Tamer'in Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef (30) geldi. Suriye'den Bursa'ya gelmesinin zaman alacağı dikkate alınarak Elhalef'in kan grubuna ülkesinde bakıldı, nakle uygun olduğu belirlendi.

Doğum gününden bir gün önce ameliyat edildi

BUÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi görevlileri, üvey annenin getirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kilis Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün de girişimleriyle üvey annenin 3 çocuğuyla Türkiye'ye girişi için izin alındı.

Sınırdan geçirilerek Bursa'ya getirilen Elhalef'in organ verebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlığı Etik Kurulu acil olarak toplandı. Etik Kurulunun onayının ardından üvey anne, Tamer'e karaciğerinin bir parçasını vermek için BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındı. Bu sırada ameliyat için ihtiyaç duyulan 20 ünite kan da itfaiye erleri, polisler ve hastane personeli tarafından karşılandı.

Üvey anneden alınan karaciğer parçası, doğum gününden bir gün önce 28 Nisan'da Tamer bebeğe nakledildi. Ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Tamer bebek, servise alındı.

"Bütün devlet görevlileri inanılmaz bir çaba sarf ettiler"

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında, Suriye'deki durum nedeniyle üvey annenin getirilmesinin kolay olmadığını söyledi.

Bunun için adeta seferber olunduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Üvey annenin çocukları da vardı. Onlar için bizim ekibimiz, polis ekipleri ve bütün devlet görevlileri inanılmaz bir çaba sarf ettiler. Sonuçta bu başarıldı ve üvey anne buraya getirildi. Tabii bu 2-3 ay kadar bir zaman aldı. Bu süreçte çocuğun şuuru açılıp kapanıyordu. Çocuğun daha da kötüleşmesini engelleyen, karaciğere bir miktar yardımcı olan böbrek diyaliz işlemine benzer bir karaciğer diyalizi uygulandı. Yaşam kurtarıcı bir şey değildi ama umut olan hastalar için yardımcı bir tedavi şeklidir. Tamer bebekte epey etkili oldu. Bu sayede biz zaman kazandık. Üvey anne buraya geldi. Gerekli testler yapıldı. Karaciğerin uyumlu olacağı anlaşıldı. Etik Kurulu toplandı, nakil yapılmasına herhangi bir engel durum olmadığı söylendi. Biz de geçtiğimiz pazartesi günü başarılı bir karaciğer nakli yaptık."

Prof. Dr. Kaya, ameliyatın çok kolay geçtiğini dile getirdi.

Bebeğin sağlık durumuna değinen Kaya, "Çocuk emiyor, gülüyor. Bunlar çok şeye değer. Sarılığı iyice azaldı. Sabah annesi yanındaydı. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Arada bir böyle şeyler oluyor. Güzel sonuçlar oluyor. Bizim mesleğimizin de tesellisi bu. Bu çocuk yaşamak istiyor, direndi, başardı. Umarım hayattaki diğer engelleri de bu şekilde aşacaktır." diye konuştu.

Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu
Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu
Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu
Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu

Tıp Fakültesi, Türkiye, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetebilecek UEFA'dan EURO 2020 için şaşırtan karar! Cüneyt Çakır, Türkiye maçını yönetebilecek Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Koronaya yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu dünyayı ağlattı Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''

Son Dakika Haberleri
17:54 Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada
17:51 Dünyada huzur kalmayınca, tatil için yeni alan uzay oldu! İşte 3 günlük fiyatı
17:37 Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek
17:25 Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
17:23 Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti Çin aşısının tedarikinde sorun mu var? Bakan Koca'nın sözleri dikkat çekti         
18:49
WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin süresi doluyor! Hesaplar ağustosta silinecek         
18:25
İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü İmamoğlu'ndan ön inceleme yanıtı: Bu sadece bir alışkanlık, dedem de böyle yürürdü         
18:08
İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım İmamoğlu'na ön inceleme başlatılması hakkında AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım         
18:01
Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı         
17:24
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı         
15:32
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 19:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akut karaciğer yetmezliği hastası bebek üvey annesinden yapılan nakille yaşama tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement