Bursa'da alacak kavgası: 2 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:25 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye
Mahallesi Şencan Sokak'taki bir iş yerinde mal sahipleri ve kiracılar arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. ve M.Ş. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra yaralıları hastaneye götürdü.
Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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