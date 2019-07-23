Son Dakika Haberleri: Bursa'da alacak kavgası: 2 yaralı
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Bursa'da alacak kavgası: 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bursa'da alacak kavgası: 2 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Şencan Sokak'taki bir iş yerinde mal sahipleri ve kiracılar arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. ve M.Ş. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra yaralıları hastaneye götürdü.
Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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