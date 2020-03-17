Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mart'ta F.B'nin (33) Esenevler Mahallesi'nde silahla vurulduktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılması ile ilgili çalışma başlatan polis, B.Y. (25), F.Y. (24), K.E (23), K.A (25), O.K. (23), E.E(24,) ve İ.K'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, F.Y, ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Bursa'da alacak nedeniyle işlenen cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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