Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada - Son Dakika

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada

25.10.2020 19:34

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti.

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada

-Alacak verecek meselesinde 1 kişi silahla 1 kişi bıçakla yaralandı

BURSA - Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi karşı karşıya geldi. Silah ve bıçaklar konuştu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi Ormanlar caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan N.G. ile babası Ş.G, husumetleri bulunan G.T. ve kardeşi M.T. ile karşılaştı.İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.T. ile kardeşi M.T. yanlarındaki silah ve bıçakla N.G. ile Ş.G'ye saldırdı.Kavgada, N.G. bacağından silah ve bıçakla, Ş.G. de belinden bıçakla yaralandı. Sesleri duyan meraklı kalabalık pandemiyi hiçe sayarak yaralıların başlarına toplanırken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada

Yıldırım, Bursa, Silah, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada - Son Dakika

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