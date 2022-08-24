Edinilen bilgiye göre, Alanyurt yolu üzerinde yürüyerek evine giden Suriye uyruklu Mecit A.'yı (17) yol üzerinde durduran kimliği belirsiz şahıslar sigara istedi. Gencin 'sigaram yok' cevabına kızan şahıslar önce genci darp etti. Ardından genci bıçakla yaralayan şahıslar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı genç, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sigarası yok diye bıçakladılar - Son Dakika

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