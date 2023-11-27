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Kocasını 2. kattan aşağı düşüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Kocasını 2. kattan aşağı düşüren kadın tutuklandı

Bursa'da kendisini aldattığını iddia eden kadın, kocasını 2. kattan aşağıya düşürdü. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.11.2023 - 18:55,  Güncelleme: 21:54
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Bursa'da kendisini aldattığını iddia ederek bıçakla üzerine yürüdüğü dini nikahlı eşi 2. kattan aşağıya düşen ve kocasının başında elinde bıçakla bekleyen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCASINI PENCEREDEN AŞAĞI DÜŞÜRDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Güleser K. isimli kadın, kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı kocası Yücel U.'nun üzerine bıçakla yürüdü. Yücel U. bir süre sonra 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşmüş halde bulundu.

"BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU"

Yere düştüğünde hareketsiz halde kalan kocasının yanına elinde bıçakla inen Güleser K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki göstererek, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" dedi.

TUTUKLANDI

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güleser K. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güleser K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Mahkeme, Tutuklama, Aile İçi Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını 2. kattan aşağı düşüren kadın tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasını 2. kattan aşağı düşüren kadın tutuklandı - Son Dakika
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