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Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı - Son Dakika

Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı

17.02.2022 09:24
Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı

Bursa'da alevleri gören vatandaşlar orman yangını sandı.

Bursa'da alevleri gören vatandaşlar orman yangını sandı. Harekete geçen ekipler yangın mahalline ulaştığında ise olayın bağ evi yangını olduğu ortaya çıktı.

Yangın, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, dağda alevleri gören vatandaşlar durumu orman yangın ve Büyükşehir İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler alevlerin yanına ulaştığında olayın bağ evi yangını olduğu ortaya çıktı. Ekipler bağ evi yangınına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı
Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı

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Mudanya, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da alevleri görenler orman yangını zannetti, bağ evi yangını çıktı - Son Dakika
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