Bursa'da Alıkonulan Kız Çocuğuna Cinsel İstismar ve Şiddet İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika

Bursa'da Alıkonulan Kız Çocuğuna Cinsel İstismar ve Şiddet İddiasıyla Tutuklama

Son Güncelleme: 04.09.2023 17:16

Bursa'da alıkoyduğu 16 yaşındaki kızı darbettiği ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının anne ve babası hakkında da işlem başlatıldı.

Bursa'da alıkoyduğu 16 yaşındaki kızı darbettiği ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Hamza H. (21) tarafından Osmangazi ilçesindeki evlerine zorla getirilerek alıkonan N.G. (16), cinsel istismara uğradı ve farklı tarihlerde darbedildi.

N.G, annesi S.G'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince 26 Ağustos'ta alıkonduğu evden kurtarıldı.

Gözaltına alınan Hamza H, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "tehdit", "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından tutuklandı.

Zanlının anne ve babası hakkında da "kasten yaralama" ile "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından işlem başlatıldı.

Hakkında "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından yakalama kararı olduğu belirlenen N.G. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Alıkonulan Kız Çocuğuna Cinsel İstismar ve Şiddet İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Alıkonulan Kız Çocuğuna Cinsel İstismar ve Şiddet İddiasıyla Tutuklama - Son Dakika
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