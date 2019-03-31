Son Dakika Haberleri: Bursa'da Alinur Aktaş Coşkusu

Bursa'da Alinur Aktaş Coşkusu

2 saat önce

Bursa'da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın seçimleri önde götürmesi üzerine vatandaşlar sokaklara döküldü.

Bursa'da Alinur Aktaş Coşkusu, System.String[]
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın seçimleri önde götürmesi üzerine vatandaşlar sokaklara döküldü.

Bursa'da Cumhur İttifakı'nın seçimleri önde götürmesi üzerine vatandaşlar dışarıya akın etti. Meşalaler ve davul zurna ile oynayarak kutlamalar yapan AK Partililer, renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca araçlarıyla turlar atan vatandaşlar, zafer şarkıları söyledi. Ayrıca yavaş yavaş AK Parti Bursa İl Başkanlığı önünde de kalabalık toplanmaya başladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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