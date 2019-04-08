Bursa'da Alinur Aktaş, Mazbatasını Aldı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimlerdeki Bursa
adayı Alinur Aktaş
, mazbatasını törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı. Törende konuşan Aktaş, "17 ay önce belediye başkanımızın istifasıyla başlayan süreci bugün seçilmiş belediye başkanı olarak Bursalı hemşehrilerimizin desteğiyle tescilledik" Bursa Adliyesi
Konferans Salonundaki törene Ak Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman
ve MHP
İl Başkanı Cihangir
Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı.
Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'den alan Alinur Aktaş törenin ardından yaptığı konuşmada 17 aylık görevine seçilmiş belediye başkanı olarak devam ettiğine dikkat çekti. Başkan Aktaş, "Aldığımız bu emaneti en güzel şekilde temsil edip en güzel şekilde projelerle bir gün bizden çok daha iyi yapacak kardeşlerimize gururla onurla teslim etmenin derdi içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben yalnız başıma bir hiçim. Başta Sayın Valimiz, tüm bürokrat ve yöneticilerimizle, Ak Parti ve MHP İl Başkanım olmak üzere bu memlekete gönül vermiş tüm bakan, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle ulaşımda, yeşil alanda, imarda, turizmde, ekonomide tabir yerindeyse saat gibi işleyen bir şehri teşekkül ettirmek için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 17 aylık sürede Cumhurbaşkanımızla çok defalar görüştük. 3 gün önce telefon görüşmesi yaptığım için kendimden emin konuşuyorum. Derdimiz heyecanımız Bursa ve Bursa'nın sorunları olacak. Bursa ile yatıp Bursa ile kalkacağız. Çevremdeki insanlardan güzel tatili hak ettin diyorlar. Buna ne vaktimiz var, ne de ortamımız müsait değil. Şimdi çalışma, birlik beraberlik zamanı.
Konuşmasının devamında, "Oy vereni vermeyeni ile 2 milyon 994 bin kişilik Bursa'nın Belediye Başkanı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Aktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Allah bu emaneti bizde tuttuğu sürece, canımızla başımızla bütün ekibimizle beraber Bursa'ya daha da değerler katmak için var gücümüzle çalışacağız. Her türlü imkanı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız başta, bakanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda, spor kulubü herkesle görüşmeye hazır olduğumuzu, canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sefer farklı bir duygu yaşıyorum. İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbata alıyorum. Cenabı Allah bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmenin derdini bize yaşatsın. Bu bir demokrasi yarışıdır. Aday olan tüm arkadaşlarımıza yaşamlarında başarılar kolaylıklar diliyorum. Şehre dair ufku, vizyonu, heyecanı olan her kim varsa siyasi parti fark etmeksizin başımızın tacıdır. Dinleriz istişare ederiz. Çok seri ve hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş görev almış tüm belediye başkanları, milletvekillerimize teşekkür ediyorum?
"KONUŞMA DEĞİL İCRAAT ZAMANI"
Aktaş, 50 bin civarında oy farkıyla seçildiğini belirterek, "Bu farkın ne olduğu hiç önemli değil. Ben Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Bu milletin bize gösterdiği desteğe, gecemizi, gündüzümüze katarak cevap vermemiz gerekiyor. Pazartesi sabahı itibariyle çalışmaya başladık. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, yapacağımız çok iş var. Konuşma değil icraat zamanı" dedi.