Bursa'da Alışveriş Merkezinde Bulunan Bir Mağazanın Tavanı Çöktü - Son Dakika

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki bir mağazanın tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa'da Zafer Plaza adında bir alışveriş merkezinde bulunan bir mağazanın tavanı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride kalan kişilerin tahliye edilmesinin ardından arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.