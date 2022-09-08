Bursa'da düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Bursa'da düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

08.09.2022 11:36

Bursa'da, Edis ve Gazapizm'in yer aldığı konserde taciz iddiası sonrası kavga çıktı. Onlarca kişi, tekme ve yumruklarla birbirlerine girerken ortalık adeta savaş alanına döndü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü.

"YAN BAKMA" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bursa'da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi. Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile 'yan bakma' tartışması, kavgaya neden oldu. Onlarca kişi tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü
Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü
Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü
Edis ve Gazapizm konseri, taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü
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BURSA'DA KONSER ALANINDA TEKMELİ- YUMRUKLU 'TACİZ' KAVGASI BURSA'DA KONSER ALANINDA TEKMELİ- YUMRUKLU 'TACİZ' KAVGASI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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