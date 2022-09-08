BURSA'da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü.
Bursa'da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi. Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile 'yan bakma' tartışması, kavgaya neden oldu. Onlarca kişi tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika